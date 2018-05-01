أردوغان يصل كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستغرق يومين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول، في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الكوريين.

وخلال زيارته التي تستمر يومين، سيلتقي أردوغان نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي إن، لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

كما سيزور أردوغان الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية (البرلمان)، ويلتقي رئيسها، تشونج سي كيون، فضلا عن لقاء آخر يجمعه بمسؤولي شركات كورية بارزة.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

كما يضم الوفد التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا فاروق أوزلو، والعدل عبد الحميد غول، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش