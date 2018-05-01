تشاوش أوغلو ولافروف يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات الأخيرة في سوريا ومحافظة حمص.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الثلاثاء، أن تشاوش أوغلو أجرى اتصالاً هاتفياً مع لافروف بحث خلاله التطورات الأخيرة في محافظة حمص السورية، دون إدلاء مزيد من التفاصيل.

والأحد الماضي قُتل مدنيان وأصيب عدد كبير بجروح، إثر قصف عنيف شنته قوات النظام السوري على المناطق المحاصرة في الريف الشمالي لمحافظة حمص وسط البلاد، حسب مصادر في الدفاع المدني.

ويعيش ما بين 200 و250 ألف شخص شمالي حمص، تحت الحصار، منذ 5 سنوات.