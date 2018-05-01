حزب السعادة يعلن رئيسه مرشحاً للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة

أعلن حزب السعادة التركي، اليوم الثلاثاء، رئيسه "تمل قره مولا أوغلو" مرشحاً للحزب للانتخابات الرئاسية التركية التي ستجري بشكل مبكر في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.

وأكد الحزب في تصريح له صباح اليوم أن رئيسه سيكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية عن أنه سيكشف عن مرشحه لانتخابات الرئاسة التركية يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الناطق باسم الحزب بولنت توزجان في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، اليوم، أن حزبه سيعلن في حفل جماهيري كبير عن اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري بشكل مبكر في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.

وبينما أعلن "تحالف الشعب" المتمثل في حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشحاً موحداً للانتخابات المقبلة، فشلت المعارضة حتى الآن في التوافق على مرشح موحد ولجأت إلى إعلان مرشح عن كل حزب.