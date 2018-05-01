حزب الشعب الجمهوري يكشف موعد الإعلان عن مرشحه للرئاسة التركية

أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية عن أنه سيكشف عن مرشحه لانتخابات الرئاسة التركية يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الناطق باسم الحزب بولنت توزجان في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، اليوم، أن حزبه سيعلن في حفل جماهيري كبير عن اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري بشكل مبكر في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.

وطوال الأيام الماضية فشل الحزب في التوصل إلى توافق حول مرشحه للرئاسة بعدما فشلت محاولات توافق المعارضة على مرشح موحد لها في الانتخابات.

وبينما أعلن "تحالف الشعب" المتمثل في حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشحاً موحداً للانتخابات المقبلة، فشلت المعارضة حتى الآن في التوافق على مرشح موحد ولجأت إلى إعلان مرشح عن كل حزب.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه ميرال أكشينار زعيمة حزب "الجيد" أنها ستكون مرشحته للانتخابات، أعلن حزب السعادة أن رئيسه تمل قره مولا أوغلو سيكون مرشحه للانتخابات الرئاسية، ويبقى إعلان مرشح حزب الشعب الجمهوري لاكتمال لائحة المرشحين.