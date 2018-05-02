السلطات اليونانية توقف عامل بلدية تركياً دخل أراضيها بالخطأ

أوقفت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، عاملًا في بلدية ولاية "أدرنة" التركية الحدودية، عقب دخوله أراضيها بالخطأ بينما كان يقوم بأعمال حفريات.

كانت سلطات معبر "بازار كولة" التركي الحدودي مع اليونان، طلبت من بلدية "أدرنة" جرافة لمساعدتها في أعمال حفر بئر مياه، وإثر ذلك أرسلت البلدية جرافة يقودها العامل لديها "موسى ألاريك".

ودخل "ألاريك" بالخطأ إلى الجانب اليوناني بينما كان يعمل على الجرافة في منطقة الجمارك.

وأوضح رئيس بلدية أدرنة، رجب غوركان، أن الجنود اليونانيين أوقفوا العامل "ألاريك" بتهمة عبوره إلى الأراضي اليونانية.

وأشار غوركان إلى أنهم سيتخذون مبادرات بغية إطلاق سراح العامل الموقوف في مخفر للشرطة بمدينة "أوريستيادا".

من جانبه، قال نائب رئيس البلدية، سلجوق تشكار، "كانت تجري أعمال لحفر بئر لتوفير المياه إلى المباني والجنود على المعبر. جرى استقدام العامل لحفر خندق عبر الجرافة، إلا أنه دخل بالخطأ إلى الأراضي اليونانية وجرى توقيفه من قبل سلطات الأخيرة. قمنا بمبادرات على مستوى الولاية لإطلاق سراحه".