تركيا تدين الهجوم على مفوضية الانتخابات في طرابلس الليبية

أدانت تركيا، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الذي خلف 15 قتيلا و19 جريحا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في العاصمة الليبية طرابلس، واستهدف المفوضية العليا للانتخابات"، ودعت بالرحمة لمن قضوا في "الهجوم الشنيع".

وأعربت الخارجية عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت "نجدد دعمنا وتضامننا مع الشعب الليبي الصديق والشقيق ضد المحاولة الدنيئة التي استهدفت استقرار وطمأنينة البلاد".

وبلغ عدد قتلى الهجوم، 15 قتيلاً، و19 جريحاً، وفق مصدر طبي.

وحول تفاصيل الهجوم، أفاد مصدر بالمفوضية العليا للانتخابات، أن عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي، فجّر نفسه داخل مقر المفوضية في منطقة "غوط الشعال" بطرابلس.

وعقب التفجير تسلل مسلحون آخرون، واشتبكوا مع عناصر من الأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية المقر.

وتبنى "داعش"، المسؤولية عن الهجوم.

كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم.