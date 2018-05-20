أردوغان: البوسنة أثبتت أنها بلد ديمقراطي وأخوتنا مع شعبها ستستمر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "البوسنة والهرسك أثبتت أنها بلد ديمقراطي، في مرحلة فشلت فيها البلدان الأوروبية التي تدعي الديمقراطية في الامتحان".

جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان في الاجتماع الدوري السادس للجمعية العامة لاتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين (منظمة أهلية) في العاصمة البوسنية سراييفو.

وأضاف أردوغان أن الشعب البوسني أثبت أخوته للشعب التركي عبر عصور، وأن علاقات الصداقة والأخوة الحقيقية، بين الشعبين ستستمر.

كما شدد على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها في 24 يونيو/ حزيران المقبل ستحدد مستقبل البلاد خلال القرن القادم.

وحض أتراك المهجر والمجتمعات التركية خارج البلاد على تعليم أطفالهم اللغة الأم.

ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة تعمل على دعم ذلك بالمشاريع التعليمية اللازمة، وتشجع أيضا على صون الثقافة التركية من خلال مدارس عطلات نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن الحكومة التركية ستعمل على إعادة هيكلة محطة TRT Türk" " (تتبع شبكة التلفزيون التركي) الموجهة لأتراك المهجر، لتتمكن من تقديم خدمات أفضل للمواطنين الأتراك المقيمين خارج البلاد.

ولفت أردوغان إلى أن رئاسة الجمهورية ستقترح إنشاء لجنة دائمة في البرلمان التركي باسم "لجنة أتراك المهجر"، واعدًا باتخاذ خطوات مهمة بعد الانتخابات، لتمكين المواطنين الأتراك المتقاعدين في الخارج، من العمل بدوام جزئي داخل تركيا.