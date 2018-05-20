أردوغان: بعض الدول تتألم من علاقاتنا الراسخة مع دول البلقان

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بعض الدول غير مرتاحة لعلاقات تركيا الراسخة مع دول البلقان، مشددا على جهود بلاده للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة سراييفو الدولية، اليوم الأحد.

وأضاف أردوغان: "رغم أن تركيا هي إحدى دول البلقان، إلا أن البعض منزعج لعمق العلاقة بين أنقرة وتلك الدول".

ولفت إلى أن "دولا ليس لها حدودٌ أصلًا مع دول البلقان، تسعى لإظهار تركيا على أنها خصم لدول المنطقة (..) نحن نعرف جيدًا أسباب امتعاضهم وألمهم".

وشدد على أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان.

وبين الرئيس التركي أن هذه الجهود "تجهض خطط بعض الدول، التي ترى في المنطقة ساحة لنفوذها".