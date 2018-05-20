بيغوفيتش يشيد بدعم تركيا لبلاده ويؤكد: علاقتنا مع أنقرة رائعة

قال رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش، إن هناك علاقات رائعة بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في العاصمة البوسنية سراييفو.

وأشاد بيغوفيتش بدعم تركيا لبلاده بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى جانب التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن البوسنة والهرسك تقف إلى جانب تركيا من أجل الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وهنأ بيغوفيتش الرئيس أردوغان حيال جهوده من أجل تحقيق الاستقرار في تركيا وأوروبا.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلاده ازداد ضعفين خلال الأعوام الـ4 الأخيرة، وبلغ العام الماضي 800 مليون دولار.

وأكّد أنهم يهدفون إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى مليار يورو، لافتًا إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الجانبين.

وتطرق إلى مشروع الطريق السريع المقرر إنشاؤه بدعم تركيا بين سراييفو والعاصمة الصربية بلغراد، مشيرًا إلى توقيع خطاب حسن نية من قبل الوزراء المعنيين اليوم.