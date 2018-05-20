يلدريم: الإدارة الأمريكية سكبت البنزين على النار بنقل سفارتها إلى القدس

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، إن الإدارة الأمريكية "سكبت البنزين على النار باتخاذ قرار خاطئ" بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

جاء ذلك في كلمة له أمام تجمع "الدعم للقدس واللعنة على الظلم "، في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، الذي عقد نصرة للمدينة المحتلة، وتنديدًا بالمجزرة الإسرائيلية في غزة.

وأضاف يلدريم: "أصرت الإدارة الأمريكية على نقل السفارة إلى القدس في انتهاك لجميع القوانين الدولية".

وأشار إلى أنه "في الـ14 من مايو/أيار في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة مع إسرائيل يفتتحان السفارة في القدس ويحتفلون، كان أخوتنا الفلسطينيون العزل بما فيهم الأطفال الرضع يستشهدون برصاص الجنود الإسرائيليين".

وأكد أن الواجب يحتم الوقوف جنبا لجنب في مواجهة الظلم والظالمين.

وأشار إلى أن آلاف المواطنين تجمعوا في إسطنبول يوم الجمعة للوقوف في وجه الظلم، والآن يتجمع الآلاف في ديار بكر للغرض نفسه.

وردد قائلا: "جميعنا فلسطينيون، ومتضامنون مع فلسطين دائما".

ومنذ الاثنين الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، قتل فيها 65 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.