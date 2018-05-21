أردوغان يلتقي سفراء الدول الأجنبية على مائدة الإفطار بمقر "العدالة والتنمية"

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على مائدة الإفطار، مع سفراء الدول الأجنبية في تركيا.

وبحسب المركز الإعلامي للرئاسة التركية، فإنّ مأدبة الإفطار ستُنظّم في مقر حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وسيحضر سفراء كافة الدول الأجنبية في تركيا، المأدبة، باستثناء السفير الإسرائيلي غير المتواجد.

والثلاثاء الماضي، أبلغت الخارجية التركية، السفير الإسرائيلي لدى أنقرة، نيتان نائيه، بأن "عودته إلى بلاده لفترة، سيكون مناسباً".

وفي اليوم التالي غادر نائيه، الأراضي التركية متوجها إلى بلاده، واصطف في مطار أتاتورك مع الركاب وخضع للتفتيش الروتيني الذي يُجرى للجميع قبل الصعود إلى الطائرة.

وجاءت هذه التطورات على خلفية ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين المحتجين على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى إسرائيل.

وقتل عند حدود قطاع غزة نتيجة تلك العمليات، 62 فلسطينيًا وجرح أكثر من 3 آلاف آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.