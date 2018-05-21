الخارجية التركية تدين هجوماً إرهابياً أوقع 4 قتلى من الشرطة شرقي الهند

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، في ولاية تشاتيسغار شرقي الهند.

وقالت الخارجية، في بيان صادر عنها بهذا الخصوص، إنّ تركيا تدين الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الشرطة الهندية بالولاية المذكورة.

وأعربت الخارجية التركية، عن حزنها لمقتل أفراد الشرطة الهندية، وترحمت على أرواح الضحايا وتمنت الصبر لذويهم.

وأعلنت الشرطة الهندية، الأحد، مقتل 7 من عناصرها على الأقل، وإصابة آخر، في انفجار لغم زرعه متمردون ماويون في ولاية تشاتيسغار، شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن "دي إم أواستي"، رئيس عمليات مكافحة التمرد في تشاتيسغار، إن "المتمردين الماويين فجّروا لغمًا أرضيًا أثناء مرور سيارة للشرطة بمقاطعة دانتيوادا التابعة للولاية".

وفي مارس/ آذار 2017، قتل 25 من عناصر الشرطة الهندية في هجوم بولاية تشاتيسغار.

ويستوحي المتمردون "الماويون" نهجهم من الزعيم الصيني ماوتسي تونغ، ويقومون، منذ 1967، بعمليات مسلحة في العديد من ولايات الهند.

ويقول المتمردون إنهم يناضلون من أجل حصول الفقراء على حقوق أوسع.