تحييد 21 إرهابياً في عمليات أمنية للداخلية التركية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 21 إرهابياً في عمليات أمنية جرت داخل البلاد خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.

وأوضحت الداخلية، في بيان، أنّ قوات الأمن وبدعم من الجيش، نفذت خلال الأسبوع الأخير 388 عملية أمنية ضدّ التنظيمات الإرهابية داخل حدود تركيا.

وخلال العمليات الأمنية تمّ توقيف 190 شخصاً للاشتباه بصلتهم بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، وكذلك توقيف 35 آخرين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما أوقفت السلطات التركية خلال حملاتها 527 شخصاً في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية، و16 آخرين للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيمات يسارية إرهابية.

وأضاف البيان، أنّ قوات الأمن تمكنت من قتل 11 إرهابيا، وألقت القبض على 8 آخرين، فيما سلّم إرهابيان اثنان نفسيهما إلى السلطات.

وتمكنت قوات الأمن من تدمير 6 ملاجئ ومخابئ للإرهابيين، في مداهمات جرت بولايات شرناق وباتمان وماردين ودياربكر جنوبي وجنوب شرق تركيا.

وضبطت قوات الأمن 326 طناً من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، و63 قنبلة يدوية و13 سلاحاً ثقيلاً.