أردوغان يهنئ مادورو بإعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مساء الثلاثاء، بإعادة انتخابه مجددًا رئيسًا لفنزويلا في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

وأفادت مصادر بالرئاسة التركية أن الزعيمين أكدا خلال الاتصال حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الفنزويلي عن شكره للرئيس أردوغان، مقدمًا التهنئة هو الآخر له وللشعب التركي بمناسبة شهر رمضان.

وفاز نيكولاس مادورو، بولاية رئاسية ثانية، تنتهي عام 2025، في الانتخابات التي شهدت مشاركة 46 % من الناخبين، وحصل فيها على 68 % من الأصوات.