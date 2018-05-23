أول طائرة إف-35 مصنعة لصالح تركيا تقوم بجولة تجريبية

نفذت أول طائرة من الجيل الجديد من مقاتلات F-35A والمنتجة لصالح الجمهورية التركية طلعة تجريبية في مطار الشركة المصنعة، لوكهيد مارتن الأمريكية.

وظهرت الطائرة في فيديو على موقع وزارة الدفاع الأمريكية وعليها الرقم التسلسلي 0001-18 وبجانبه العلم التركي، وهي تقوم بعدد من اللفات والمناورات.

وكانت تركيا أنفذت طلبية بشراء 100 طائرة مقاتلة، بما فيها طراز المقاتلة القادرة على الإقلاع على مدرج قصير والهبوط عاموديا، وفق تقارير.

وسيقوم طيارو الإف-16 الأتراك بدورة تدريبية لستة أسابيع للتعلم على الطيران بالمقاتلات الجديدة.

هذا وبالإضافة لتركيا، تشارك كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والنرويج والدنمارك في برنامج الإف-35.

وتتمتع طائرات الإف-35 الحديثة بتقنية الشبح التي تتيح لها تجنب أكثر أنظمة الدفاع الجوي تقدماً، وفقاً للشركة المصنعة.

ويتوقع أن يتم تسليم طائرات الإف-35 لتركيا في حزيران/يوليو 2021.