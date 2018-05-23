رئيس الأركان التركي يشارك في مؤتمر عسكري لدول البلقان

شارك رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، في مؤتمر رؤساء هيئات الأركان الثاني عشر لبلدان البلقان، المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد.

وحضر المؤتمر رؤساء هيئات الأركان في كل من صربيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا واليونان ومقدونيا والجبل الأسود ورومانيا.

وقال وزير الدفاع الصربي ألكساندر فولين، في افتتاح المؤتمر، إن أكبر مهمة لبلاده هي حماية السلام والاستقرار في البلقان.

وأكد فولين على استعداد بلاده للمساهمة مع بلدان المنطقة في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة.

وعقب الكلمة، تواصل المؤتمر مغلقًا بمشاركة مسؤولين عسكريين من الناتو والاتحاد الأوروبي.