أردوغان: واثق بأن الشعب سيمنحني برلماناً قوياً

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، عن ثقته بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية، متوقعا بأن يمنحه شعبه تلك الولاية مع برلمان قوي.

جاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في برنامج خاص على القناة التركية الرسمية (TRT).

وقال أردوغان "واثق بأنه في حال منحني الشعب منصب الرئاسة للمرة الثانية فإنه سيمنحني إياه مع برلمان قوي".

وأضاف تعليقا على ترشيح وزراء للانتخابات البرلمانية المقبلة إنه "لن يكون هناك مجلس وزراء مكون من 25 وزيرا (خلال الفترة المقبلة). عدد الوزراء سينخفض إلى حد كبير".

من جهة ثانية تطرق الرئيس التركي إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، وقال إن "المكان الذي يقع فيه المطار سيتحول إلى حديقة الشعب".

وأكد أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية أصبح لها صيت كبير من خلال زرعها لمليارات الأشجار، لافتا إلى أنهم سيتخذون خلال الفترة المقبلة خطوة جديدة عبر تأسيس "حدائق في بعض الولايات تحت اسم حديقة الشعب".

يذكر أنّ المرحلة الأولى من إنشاء المطار الثالث في إسطنبول تنتهي العام الحالي، وسيستقبل بعد انتهاء هذه المرحلة 90 مليون مسافر سنويًا، ويوفر 100 ألف فرصة عمل.

وسيلعب المطار دورا مهما في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023 الذي يمثل الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وتبلغ تكلفة المطار المذكور 10.5 مليارات يورو (حوالي 14 مليار دولار)، ومع استكمال أعمال بنائه سيتم إغلاق مطار أتاتورك الدولي الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

وفيما يتعلق بنقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قال أردوغان إن "هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة وإسرائيل لا قيمة له"، معتبرا أن واشنطن قضت بشكل كامل على سمعتها من خلال القرار المذكور.