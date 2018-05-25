أنقرة: نتطلع لموقف صارم من الحكومة العراقية الجديدة في مكافحة بي كا كا وغولن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، إن أنقرة تتطلع أن تظهر الحكومة العراقية التي يجرى تشكيلها، موقفًا صارمًا في مكافحة منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن" الإرهابيتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية في العاصمة أنقرة اليوم، تناول خلاله أقصوي عددًا من القضايا الداخلية والخارجية.

وتطرق أقصوي إلى الجدل حيال حدوث خروقات بالانتخابات البرلمانية بالعراق في بعض المناطق على رأسها محافظة كركوك (شمال). لافتًا إلى أن تقارير المراقبين تؤكد حصول ذلك.

وأوضح أن إجراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحقيقًا والوصول إلى نتيجة سيمنع الشكوك في شرعية الانتخابات.

وأكد أهمية التحقيق في ادعاءات حصول تزوير بالانتخابات في كركوك من أجل سلامة انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها في 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأسبوع الماضي وسط جدل واسع لا يزال يتصاعد في البلاد بشأن عمليات "تزوير" مزعومة.

ويواصل التركمان والعرب بمحافظة كركوك، شمالي العراق، لليوم الثالث عشر على التوالي احتجاجاتهم بدعوى "وجود تزوير" في الانتخابات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من مايو/أيار الجاري.