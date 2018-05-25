تشاوش أوغلو: نهدف لافتتاح سفارات في جميع بلدان إفريقيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تهدف، على المدى المتوسّط، لرفع عدد سفاراتها بإفريقيا إلى 50 سفارة، في انتظار افتتاح سفارات في جميع بلدان القارة.

جاء ذلك في مقال له، نُشر عبر الموقع الرسمي للخارجية التركية، بعنوان "تأسيس شراكة متينة بين تركيا وإفريقيا"، بمناسبة "يوم إفريقيا" الذي يصادف 25 مايو/ أيار من كل عام.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن عدد سفارات بلاده في القارة الإفريقية يبلغ حاليًا 41 سفارة، مع افتتاح سفارتيْن في سيراليون وغينيا الاستوائية.

وأضاف أنّ "صعود إفريقيا أشعر الأتراك بالفخر، وشجعهم على التعاون وتأسيس علاقات وثيقة بشكل أكبر".

ولفت الوزير إلى أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية (الإفريقية) في تشكيل مستقبل القارة. مشيرًا أن رغبة تركيا تتمثل في تأسيس علاقات دائمة ومثمرة للطرفين.

وبحسب تشاوش أوغلو، فإن الانفتاح التركي على إفريقيا قائم على أسس مفيدة ملموسة ومتبادلة.

وتابع: "مع افتتاحنا سفارتين في سيراليون وغينيا الإستوائية، يكون لبلدنا تمثيليات في 41 بلدًا إفريقيًا، ونخطط لرفع هذا الرقم إلى 50 كهدف على المدى المتوسط، وافتتاح ممثليات في كافة الدول كهدف نهائي".

ولفت إلى أن إسطنبول ستستضيف في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، منتدى العمل التركي الإفريقي، وأن العام المقبل سيشهد عقد النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكدًا الأهمية البالغة التي توليها تركيا لهذه الفعالية.