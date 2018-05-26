"الشعب الجمهوري" يتعهد بتشكيل منظمة للتعاون بين تركيا وإيران والعراق وسوريا

أعلن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، أن برنامج حزبه الانتخابي يتضمن تأسيس منظمة "السلام والتعاون للشرق الأوسط"، مع إيران والعراق وسوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، للتعريف بالبرنامج الانتخابي للحزب وبأعضائه المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها تزامناً مع الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران المقبل.

وقال قليجدار أوغلو: "سنؤسس منظمة السلام والتعاون للشرق الأوسط، مع إيران والعراق وسوريا، لتعيش هذه البلدان الأربعة في سلام".

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن أن من أولى الخطوات التي سيتخذها الحزب -في حال فوزه- إنشاء مؤسسة جديدة لتخطيط مستقبل تركيا، يطلق عليها اسم "مؤسسة إستراتيجيات التطوير الإنساني وسياسات المعلومات".

وتعهد زعيم المعارضة، بمنح قروض بدون فائدة لمدة عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ليست عليها ديون من أقساط الضرائب والتأمين، وذلك في حال فوز حزبه.

فيما أكد أن حزبه سيحل المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والمزارعين والعمال والمتقاعدين والصحفيين، مشيراً أن برنامج حزبهم الانتخابي يركز على الإنسان والإنتاج.

وبيّن أنهم سيقدمون كل أنواع الحوافز للعلماء بغية استقدامهم إلى تركيا، في حال فوز حزبه في الانتخابات.

يشار أن البرلمان التركي أقر، في 28 أبريل/نيسان الماضي، مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، والتي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.