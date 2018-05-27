أردوغان يعلن تحييد 4480 إرهابيا في عفرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاحد، إنّ قوات غصن الزيتون تمكنت منذ انطلاق العملية إلى الآن، من تحييد 4 آلاف و480 إرهابياً في منطقة عفرين السورية.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في ولاية إسبارطة جنوب غرب البلاد، في إطار حملته الدعائية لانتخابات 24 يونيو المقبل.

وأوضح أردوغان أنّ بلاده لن تتراجع أو تتهاون في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على أمنها واستقرارها، وأنّ كفاح أنقرة ضد الإرهاب سيستمر في داخل البلاد وخارجها.

وأشاد بوحدة المجتمع التركي قائلاً: "على الرغم من عشرات الاعتداءات التي استهدفت بلدنا من الداخل والخارج، إلّا أننا لم نفرّط بوحدتنا وتضامننا وأخوّتنا".

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في إطار عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا، بالكامل من الإرهابيين.

وشرعت تلك القوات، عقب ذلك، في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال أردوغان إنّ تركيا استطاعت خلال العام المنصرم تحقيق نمو كبير وصل إلى 7.4 %، واحتلت بذلك المرتبة الاولى في العالم من حيث معدل النمو.

وتطرق الرئيس التركي إلى التغيرات التي تطرأ على قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، قائلاً في هذا الخصوص: "دعكم من هذا.. فلم تستطيعوا أن تضعفوا اقتصادنا عن طريق المضاربات والتلاعب بقيمة الليرة التركية".

وأكّد أردوغان أنه حكومة بلاده ستستمر في الاستثمار، وستواصل العمل من أجل نهضة تركيا وارتقائها إلى مستوى البلدان المتقدمة.