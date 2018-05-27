منظمة بي كا كا الإرهابية تتفكك وسط هروب واستسلام المئات

تشهد المنظمات المنبثقة عن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تفككاً مضطرداً، بفضل تحييد عدد كبير من الإرهابيين خلال العمليات التي تشنها قوات الأمن التركية ضدها، بالتوازي مع انخفاض عدد الملتحقين بصفوف المنظمة الإرهابية.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن عدد الإرهابيين الذين تقوم منظمة "بي كا كا" الإرهابية بتجنيدهم لتعويض أعداد القتلى من أعضائها الذين يسقطون باستمرار نتيجة عمليات مكافحة الإرهاب التركية في انخفاض.

وتمكنت المنظمة الإرهابية من تجنيد 689 إرهابياً في صفوفها عام 2016، و152 في 2017، و43 في العام الجاري، ما يشير إلى تراجع كبير في قدرة المنظمة على تجنيد أعضاء جدد، وفقاً لذات المصدر.

ويلجأ العديد من عناصر المنظمة للتخلص من الضغط الممارس عليهم في صفوفها إلى الهروب، وهو ما أسفر عن تسليم تسليم 466 منهم أنفسهم لقوات الأمن عام 2016، و429 آخرين في 2017.

ومنذ مطلع عام 2018 الجاري، قام 115 إرهابياً بتسليم أنفسهم إلى قوات الأمن التركية من أجل الفرار من صفوف المنظمة.