أردوغان: حكومات العدالة والتنمية رفعت احتياطي البنك المركزي إلى 110 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة تمكنت من رفع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي من 27.7 مليار دولار إلى 110 مليارات دولار. مؤكداً مواصلة الحزب عمله من أجل تركيا.

جاء ذلك في كلمة له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية في قضاء "تشورلو" بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف أردوغان أن حزب العدالة والتنمية يمتلك آليات النقد الذاتي، والشجاعة، والفضيلة، والقدرة على النهوض بتركيا دولة وشعبًا.

وأضاف أن "العدالة والتنمية ليس كأحزاب المعارضة، إذا لم يتمكن من الحصول على النتيجة التي يريدها في الانتخابات يلوم أو يهين الشعب".

كما انتقد الرئيس التركي، الرافضين لبعض المشاريع التنموية في البلاد، خصوصًا مشروع المطار الثالث في مدينة إسطنبول وقناة إسطنبول التي ستصل بين بحري مرمرة والأسود.

وطالب أردوغان أبناء الشعب التركي بالتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية حتى يتمكن الحزب من مواصلة العمل لصالح الأمة. مشددًا أن الحزب طالما نفذ جميع الوعود التي قطعها للشعب خلال الحملات الانتخابية، وأنه سوف يبقى ملتزمًا بإذن الله بجميع الوعود.

وتابع: "نحن نواصل العمل الدؤوب في سبيل تنمية تركيا وتحسين اقتصادها. ونسعى جاهدين لتوفير أعلى مستوى من مستويات المعيشة لأبناء شعبنا".