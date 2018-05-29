بوزداغ: آخر استطلاعات الرأي تظهر حصول أردوغان على 54% من أصوات الناخبين

قال بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، إن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تشير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحصل على 54%، بينما أصوات العدالة والتنمية ستتراوح ما بين 46-47% في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوزداغ، خلال زيارته لفرع حزب العدالة والتنمية بمنطقة "أتي مسغوت" بالعاصمة أنقرة، حيث التقى مسؤولي الحزب بالمنطقة وأعضاء العدالة والتنمية.

ودعا بوزداغ مسؤولي وأعضاء حزبه للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين والتركيز على الذين لم يحسموا أمرهم بخصوص أصواتهم في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وتابع "الحمد لله فإن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى أن رئيس جمهوريتنا سيحصل على 54% من الأصوات، وتظهر أن أصوات حزبنا العدالة والتنمية تتراوح ما بين 46 إلى 47% لكن لا يمكننا القول بأن الأمر حُسم، عبر النظر إلى نتائج الاستطلاعات. نحن سنواصل العمل".