يلدريم: حكومة "العدالة والتنمية" أزالت الإرهاب من أجندة تركيا

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن حكومة "العدالة والتنمية" أزالت الإرهاب من أجندة البلاد.

جاء ذلك في كلمة ليلدريم خلال تجمع جماهيري لأنصار حزبه "العدالة والتنمية" (الحاكم) في ولاية "سيعرت" جنوب شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأكد أن تركيا لن تقدم تنازلات في قضايا الحقوق والحريات على الإطلاق، لافتاً إلى أن "الأمن أمر ضروري، غير أن الحق في الحياة هو من أقدس الحقوق".

وبخصوص مكافحة الإرهاب، قال يلدريم "أخرجنا الإرهاب من أجندة تركيا، ولم يعد باستطاعة الإرهابيين خداع أبنائنا وجلبهم إلى الجبال (تجنيدهم)، وزرع بذور الفتنة بين الشعب والدولة".

وشدد على أن "قوى عالمية" (لم يسمها) تحاول إعاقة تطور تركيا. مضيفًا أن "هذه القوى لا تحل أي مشكلة بل تزيدها تعقيدًا".

وتابع: "المسألة ليست مسألة أكراد، إنما تأخير نمو تركيا، وعدم تحمل تطورها في جميع المجالات".