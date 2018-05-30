أردوغان: في النظام الرئاسي سيصبح البرلمان هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن البرلمان سيصبح هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين عبر النظام الرئاسي.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل إفطار رمضاني بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أكد فيها أن عدد الوزارات سينخفض، وستندمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

واعتبر أردوغان أن النظام الرئاسي "فرصة عظيمة فيما يخص التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم والمنطقة ووصول بلدنا إلى أهدافه"، وأضاف "هلمّوا لنغتنم هذه الفرصة سويًا، ولنوصل تركيا إلى أهدافها لعام 2023".

وأردف، "هلموا من أجل أن نؤسس قاعدة ليتمكن أبناؤنا من إنجاز رؤيتنا لعامي 2053 و2071، لذلك فإننا نتعهد لشعبنا بمجلس وحكومة وتركيا قوية في انتخابات 24 يونيو/ حزيران القادمة".

وأكد الرئيس التركي "عزمهم القضاء على سلاح التلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية الذي يُفعّل كلما أُريد قطع الطريق أمام البلاد، وذلك عبر التدابير التي اتخذناها وسنتخذها مستقبلًا".