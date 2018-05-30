أردوغان يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي بأنقرة

بدأ اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وأفادت مراسلة الأناضول، أن الاجتماع بدأ في المجمع الرئاسي تمام الساعة 16.15 بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر أن يصدر بيان حول الموضيع التي سيتم بحثها عقب اختتام الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس يعقد اجتماعًا كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، يبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.