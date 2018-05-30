جاووش أوغلو: تنظيم ب ي د الإرهابي سوف ينسحب من منبج مع نهاية الصيف

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أن تنظيم ب ي د الإرهابي سوف ينسحب من مدينة منبج شمالي سوريا.

وقال الوزير التركي في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء: "تنظيم ب ي د الإرهابي سوف ينسحب من منبج، ليس موضوعنا الآن إلى أين سوف ينسحب".

وأضاف: "عندما ينسحب سوف يدير المدينة أهلها، تنظيم ب ي د سوف ينسحب من منبج مع نهاية الصيف، وفي الفترة الانتقالية سوف يتم إدارة المدينة من قبل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وقبل أيام زار وفد أمريكي العاصمة التركية أنقرة للتباحث حول الملف السوري لا سيما مدينة منبج، وأكدت الخارجية التركية ان المباحثات توصلت إلى خارطة طريق حول مستقبل منبج.

ومن المفترض ان يتلقي وزير الخارجية التركي مع نظيره الأمريكي في الرابع من يونيو/ حزيران المقبل للتأكيد على الاتفاق النهائي حول المدينة.