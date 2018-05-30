مجلس الأمن القومي التركي يدعو الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية إلى الالتزام بالقوانين الدولية

دعا مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء، الدول التي تقدم مساعدات بشكل علني أو سري للتنظيمات الإرهابية، إلى الالتزام بالقوانين الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع للمجلس جرى في العاصمة التركية أنقرة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان أنّ تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها النابعة من الاتفاقيات الدولية حيال الاستفزازات الحاصلة في بحر إيجة وشرق المتوسط.

وأكّد البيان مواصلة تركيا دعمها للقضية الفلسطينية دائما في كافة الصعد والمحافل الدولية.

وفيما يخص الشأن الداخلي، أضاف البيان، أنه تم إطلاع المجلس على التدابير المتخذة من أجل إجراء الانتخابات في جو آمن ومستقر.