الداخلية التركية تحيد 33 قيادياً من بي كا كا الإرهابي خلال 2018

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تحييد 33 قيادياً من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، خلال العام 2018، و7 إرهابيين آخرين مدرجين على النشرة الحمراء خلال الأشهر الستة الماضية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "صويلو" اليوم الخميس، خلال تجمع جماهيري بولاية طرابزون، شمالي البلاد.

وقال الوزير التركي إن قوات الأمن حيّدت منذ بداية العام الجاري وحتى 21 مايو/ أيار الجاري 481 إرهابياً من المنظمة، بالإضافة إلى 4 قياديين تم تحييدهم منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف "لقد تم تحييد 33 إرهابياً كبيراً خلال 2018، في السابق لم يحدث شيء من هذا القبيل".

وتابع: "قمنا بتحييد 7 إرهبيين مدرجين على النشرة الحمراء في قائمة القياديين".

وأشار إلى أن بلاده ضبطت 7 آلاف و698 تاجرا للمخدرات منذ مطلع العام الجاري، وأمرت المحاكم بسجنهم.

ولفت إلى أن تركيا لا تترك متنفساً للتنظيمات الإرهابية، سواء منظمات "بي كا كا" و "DHKPC" و"فتح الله غولن" أو تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد صويلو أن بلاده تعزز قواتها الأمنية من الشرطة والدرك وفرق خفر السواحل لتحقيق الأمن في كافة ولاياتها.





