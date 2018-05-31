السفير التركي لدى واشنطن يعود إلى مهامه

غادر السفير التركي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سردار قليتش، العاصمة أنقرة متجهاً إلى واشنطن، بعد نحو أسبوعين من استدعائه بهدف التشاور.

ووفقا لما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية، فإن قليتش غادر العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، وتوجه إلى واشنطن، قبل الاجتماع المقرر بين وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، في 4 يونيو/ حزيران المقبل، في العاصمة الأمريكية.

وفي 16 مايو/ أيار الجاري، عاد قليتش إلى بلاده عقب استدعائه بهدف التشاور، على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة.

وفي 14 و15 مايو الجاري، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، قتل فيها 65 فلسطينياً وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ70 لـ"النكبة" الفلسطينية المتزامنة مع قيام إسرائيل.