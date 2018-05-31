المحكمة الدستورية التركية ترفض طعناً لـالشعب الجمهوري بقانون الانتخابات

رفضت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الخميس، طعناً في قانون الانتخابات الجديد، تقدم به حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.

وقالت المحكمة في نص الحكم إن قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان التركي في مارس/ آذار الماضي "يتوافق مع الدستور".

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد تقدم إلى المحكمة الدستورية بالطعن المذكور عقب تمرير البرلمان لقانون الانتخابات الجديد، بدعوى إخلاله بالأمن خلال عملية الاقتراع.

وجاء قانون الانتخابات الجديد ثمرة تفاهم بين حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية، لتشريع التحالفات الانتخابية.

وتقدم الحزبان بمشروع مشترك لتعديل القانون الذي سينظم، بعدما جرى إقراره مارس/ آذار الماضي عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 يونيو/ حزيران القادم.