تشاوش أوغلو: تركيا والاتحاد الأوروبي يحتاجان بعضهما بعضاً

انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قيام دول أوروبية لم يسمها بوضع العراقيل أمام تطوير علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر تشاوش أوغلو، في لقاء مع تلفزيون دويتش فيليه الألماني بث الأربعاء، بعدم إبداء الاتحاد الأوروبي التضامن الكافي مع بلاده إبان المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، مؤكداً في الوقت نفسه رغبة أنقرة بتطبيع علاقاتها مع العواصم الأوروبية، كشركاء متساوين.

وقال الوزير التركي: "تركيا تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تركيا، نحن ندرك ذلك، ولكن بعض الدول الأوروبية مع الأسف لا ترى هذه الحقائق".

وندد بـ"عدة دول أوروبية" دون أن يسميها، لقيامها بوضع العقبات السياسية لمنع تقدم عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من جهود أنقرة في إجراء عملية إصلاح واسعة.

وأضاف تشاوش أوغلو: "في الحقيقة، بضعة دول فقط في الاتحاد الأوروبي تعارض عضوية تركيا في الاتحاد، لكن غالبية الدول الأعضاء يؤيدون هذه العضوية".