قالن: تحقيق الاستقرار السياسي في البلقان سينعكس إيجابا على المنطقة برمتها

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنّ تركيا لا تسعى لبسط نفوذها في منطقة البلقان، بل تعمل على نشر السلام والرخاء فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في "ملتقى البلقان الثاني"، الذي عقد اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول، برعاية وتنسيق وكالة التعاون والتنسيق "تيكا"، ومعهد الفكر الإستراتيجي التركيين.

وأوضح قالن، أنّ تركيا أثبتت للجميع مراراً أنها لا تطمع في بسط نفوذها في دول البلقان، بل تعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، وإحياء حركة النهضة الثقافية في تلك الدول.

وشدد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في البلقان، لأنه سينعكس إيجابا على المنطقة برمتها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار متحدث الرئاسة التركية، إلى أنّ دول البلقان لم تتمكن إلى الآن من الوصول إلى النمو الاقتصادي الذي تستحقه.

وفي هذا السياق، لفت قالن، إلى أنّ تركيا تبذل ما بوسعها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلقان، وتنفذ العديد من المشاريع هناك، لخدمة هذا الهدف.

وتابع قائلاً: "قمنا بتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، للتوجه إلى البلقان والاستثمار هناك، والمئات من الشركات التركية تعمل حاليا في العديد من المجالات في تلك المنطقة، وإننا نرى هذا الحجم من الاستثمارات غير كافٍ، وعلينا مضاعفة استثماراتنا في البلقان".

وأعلن أنّ تركيا تدعم وبقوة ضم جميع دول البلقان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعن فعاليات منظمة غولن الإرهابية في البلقان، قال قالن إنّ ضرر هذه المنظمة بالإسلام لا يقل شأناً عن الضرر الذي ألحقه تنظيم داعش الإرهابي، بالدين الإسلامي.

وأوضح أنّ منظمة غولن الإرهابية، لا تشكل خطرا على تركيا فحسب، بل تعتبر تهديدا لكافة الدول التي تنشط في داخلها.

وتابع: "على إخوتنا في دول البلقان أخذ الحيطة والحذر من هذه المنظمة التي تستغل عامل الدين لتحقيق مآربها الشخصية، وتلحق أضرارا كبيرة بالدّين الإسلامي. علينا جميعا أن نكون حذرين".