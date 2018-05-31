يلدريم: ب ي د الإرهابي سينسحب من غرب الفرات وشرقه أيضاً

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الخميس، إنّ سيناريو انسحاب إرهابيي تنظيم "ب ي د" من غرب الفرات في سوريا، سيطبق لا محالة على شرقه أيضا.

وجاءت تصريحات يلدريم هذه خلال لقائه ممثلي المنظمات المدنية في ولاية غيرسون شمالي البلاد.

وفيما يخص المحادثات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع القائم في مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية، قال يلدريم: "إصرارنا في موضوع مدينة منبج دفعهم (الأمريكيين) إلى القول تعالوا لنجلس ونبحث هذا الموضوع".

وتنص خريطة الطريق التركية الأمريكية بشأن مدينة منبج (شمالي سوريا)، على إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من غرب نهر الفرات.



وحسب معلومات واردة من مصادر مشاركة في مجموعة العمل التركية الأمريكية التي اجتمعت في العاصمة أنقرة الأسبوع الماضي، فإن تركيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق تقني من أجل انسحاب "ي ب ك/ بي كا كا" الارهابي من منبج التي يحتلها غرب نهر الفرات.



وأشارت المعلومات أن إعلان الاتفاق النهائي سيجري خلال لقاء وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، يوم 4 يونيو/حزيران المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي شأن آخر أكّد يلدريم أنّ السيناريوهات والأكاذيب والشائعات التي طالت الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة، هي جزء من مخطط منظمة غولن الإرهابية الرامي إلى تشويه صورة تركيا.

وأوضح يلدريم أنّ المؤامرات الدنيئة التي تقوم بها منظمة غولن الإرهابية والجهات الخارجية الداعمة لها، لن تستطيع إركاع الشعب التركي أو النيل من عزيمته.

وأضاف أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة قدّمت الكثير من الخدمات للشعب التركي خلال السنوات الـ 16 الماضية، وأنّها نحجت في مضاعفة نمو اقتصاد البلاد أكثر من ثلاث مرات.