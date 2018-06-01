أردوغان يجري اتصالا بنظيره الجورجي.. ومشروع "تاناب" لنقل الغاز على سلم الأولويات

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، مشروع "تاناب" لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن اتصالًا هاتفيًا جرى بين أردوغان ومارغفيلاشفيلي، اليوم الجمعة.

وأفادت المصادر أن أردوغان بحث مع مارغفيلاشفيلي العلاقات الثنائية بين تركيا وجورجيا ومشروع "تاناب" لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وبحسب المصادر الرئاسية، فإن أردوغان هنأ نظيره بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية جورجيا الديمقراطية.

ووضع حجر أساس خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب) في مارس/آذار 2017، بحضور رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وأذربيجان إلهام علييف، وجورجيا جيورجي مارغفيلاشفيلي".

ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الآذري في المرحلة الأولى (10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا)، بحلول 2019، ويعد من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.