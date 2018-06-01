تركيا تبدأ العمل باتفاقية أوروبية لمكافحة المقاتلين الأجانب

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة بدأت العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب، أول اتفاقية دولية في مجال مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن البروتوكول الإضافي للاتفاقية المذكورة دخل حيز التنفيذ في تركيا اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى توقيع 40 دولة من أعضاء المجلس الأوروبي، إلى الجانب الاتحاد الأوروبي على هذا البروتوكول الإضافي، في حين بلغ عدد الدول الذي وافقت عليه وبدأت بتنفيذه، 12 دولة.

وأكّد على أن تركيا قدّمت مساهمات مهمة لعملية صياغة وتوقيع البروتوكول.

وبحسب البيان، فإنه يتوقع أن يساهم البروتوكول الإضافي في تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وإدراج بعض الأفعال كجرائم إلى التشريعات الجنائية للدول الموقعة، مثل الانضمام إلى جمعية أو مجموعة معينة بهدف الإرهاب، وتلقي تدريب إرهابي، والسفر خارج البلاد لغرض إرهابي، وتنظيم هذا السفر، وتوفير وتسهيل الموارد المالية.

وشدّد على أن تركيا تكافح في آن واحد ضد العديد من التنظيمات الإرهابية، مثل "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك"، و"فتح الله غولن"، و"داعش"، وستواصل دعمها للجهود الدولية ضد الإرهاب الذي يتصدر العناصر المهددة للسلام والأمن العالميين.

وجرى التوقيع على البروتوكول الإضافي، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.