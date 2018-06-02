أردوغان: لو خضعنا للهجمات لكان مصيرنا الآن مثل عدنان مندريس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه كان من الاستحالة تجنب مواجهة مصير رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس؛ لو أنه خضع للهجمات الموجّهة من داخل البلاد وخارجها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، مساء الجمعة، خلال مأدبة إفطار أقامتها رابطة حافلات النقل الداخلي الخاصة، بمدينة إسطنبول.

وأضاف "لم نكن لننقذ أنفسنا من مواجهة مصير المرحوم مندريس؛ فيما لو انحنينا أمام الهجمات القادمة من الداخل والخارج".

وأوضح الرئيس التركي، أنهم يستعدون لعهد جديد بخبرة أكبر وطموح أكثر، مؤكدًا تصميمه على مواصلة تقديم الخدمات للبلاد والمواطنين.

وقال إنهم سيحملون تركيا إلى رابطة الدول المتقدمة في البنية التحتية للنقل ضمن المدن وبين الولايات.

ولفت إلى أنهم بصدد رفع طول الأنفاق في البلاد من 433 كلم إلى 700 كلم، وطول الجسور من 556 إلى 673 كم.

والأحد الماضي، أحيت تركيا الذكرى السنوية الـ58 لانقلاب 27 مايو/ أيار 1960، الذي أدى لإعدام رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس، على يد جنرالات استولوا على السلطة في البلاد آنذاك.

وبعد 29 عاما، صادق البرلمان التركي، في 11 أبريل/ نيسان 1990، على قانون أعاد فيه الاعتبار إلى عدنان مندريس، وأصدقائه الذين أعدموا معه.

وبموجب هذا القانون، نُقل رفات مندريس، من جزيرة "إمرالي" في بحر مرمرة، ودفن بمراسم رسمية في شارع الوطن بإسطنبول، في 17 سبتمبر/ أيلول 1990.