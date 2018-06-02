تشاوش أوغلو: سأبحث مع بومبيو إخراج ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي من منبج

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إنه سيناقش في لقائه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين المقبل، عدة مواضيع على رأسها إخراج تنظيم "ي ب ك" الذراع السوري لبي كا كا الإرهابي من مدينة منبج، شمالي سوريا.

وفي تصريحات صحفية السبت، أضاف تشاوش أوغلو: "سنناقش إخراج تنظيم (ي ب ك) الإرهابي من منبج، وإرساء الاستقرار في المنطقة، ومن سيدير المنطقة إلى حين التوصل لحل سياسي في سوريا، ومن سينضم لقوات الأمن (التي سيتم إنشاءها في منبج)، والتحرك بشكل مشترك مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع".

وأفاد بأنه سيتم في الاجتماع وضع خريطة طريق زمنية.

وأوضح: "لن يقتصر الأمر على منبج؛ ففي حال نجاح نموذج منبج سيتم تطبيقه على المناطق الأخرى التي يسيطر عليها (ي ب ك/ بي كا كا)، لابد من إرساء الاستقرار في هذه المناطق من أجل الأشخاص الذين اضطروا للفرار من مناطقهم بسبب ظلم التنظيم".

كما أكد تشاوش أوغلو على ضرورة العمل من أجل عدم المساس بوحدة الأراضي السورية.

وقال إن اللقاء مع بومبيو سيناقش أيضا مسألة إعادة زعيم منظمة فتح الله غولن الإرهابية المقيم في الولايات المتحدة، مشيرا أن تركيا أرسلت إلى الولايات المتحدة عددا كبيرا من الأدلة على ضلوعه في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا 2016.

والأسبوع الماضي، قال بومبيو إنه يعلق الآمال على الاجتماع الذي سيعقده مع مولود تشاوش أوغلو، بخصوص حل المشاكل المتعلقة بشمالي سوريا.