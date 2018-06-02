رئيس الأركان التركي يتفقد الوحدات العسكرية جنوب شرقي البلاد

تفقد رئيس الأركان التركي الجنرال، الفريق أول خلوصي أقار، السبت، الوحدات العسكرية في قضاء "يوكسك أوفا" بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية للأناضول، أن قائدي القوات البرية يشار غولر، والبحرية عدنان أوزبال، والنائب الثاني لرئيس الأركان أوميت دوندار، رافقا أكار في زيارته التفقدية للقطعات العسكرية.

وأوضحت أن رئيس الأركان عقد اجتماعات مع القادة العسكريين في المنطقة، واطلع منهم على أنشطة الجيش التركي في هكاري.

وأكدت أن أقار شارك أسر الشهداء والمصابين في مائدة إفطار بهكاري عقب زيارته للوحدات العسكرية.

وأضافت أن أقار أكد خلال جولته أن القوات المسلحة التركية، مستعدة ومتأهبة للتضحية بنفسها من أجل تنفيذ كافة المهمات لحماية وحدة البلاد وأمنها وسيادتها واستقلالها، من خلال المحبة والثقة التي استمدتها من الشعب التركي الأبي.

وشدد أقار على أن القوات التركية حيّدت وتواصل تحييد كافة العناصر التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي من خلال عملياتها داخل البلاد، وعبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" (شمالي سوريا)، وشمالي العراق.

وبيّن أن القوات المسلحة التركية تواصل تعزيز قوتها، مع مواصلة الدولة تطهير مؤسساتها من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها المنظمة في 15 يوليو/ تموز 2016.