متحدث الرئاسة التركية: استخدام واشنطن حق الفيتو ضد مشروع لحماية الفلسطينيين "ليس مستغربا"

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) لعرقلة صدور مشروع قرار يدعو لحماية الفلسطينيين، "ليس مستغربا".

جاء ذلك في تغريدة نشرها قالن، على حسابه بموقع "تويتر"، الجمعة.

وأضاف قالن، "هذا (استخدام النقض) يؤكد مرة أخرى وقوفها (واشنطن) بجانب القوي وليس صاحب الحق".

وتابع: "الشعب الفلسطيني والقدس ليسا وحيدين، وسنواصل دعم قضيته العادلة".

ومساء الجمعة، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحصل مشروع القرار على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 دولة.

وإلى جانب استخدام واشنطن حق النقض امتنعت كل من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، عن التصويت لصالح مشروع القرار.