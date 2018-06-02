يلدريم يؤكد عزم تركيا مواصلة عملياتها ضد الإرهاب في الداخل والخارج

جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، عزم أنقرة على مواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهاب داخل البلاد وفي الدول المجاورة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم السبت، خلال تجمع جماهيري بولاية "دوزجه"، شمالي البلاد.

وقال يلدريم: "سنواصل عملياتنا ضد الإرهاب حتى القضاء عليه تماماً داخل البلاد وفي الدول المجاورة، ولن نتهاون مع زعزعة أمن واستقرار شعبنا".

وبخصوص استهداف الليرة التركية، اتهم يلدريم جهات لم يسمها بمحاولة إلحاق الضرر بتركيا.

وتابع في ذات السياق: "يحاولون حالياً من خلال الحملات المالية إلحاق الضرر بتركيا، لكنهم حتماً سيفشلون".

وبشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها في 24 يونيو/ حزيران الجاري، أضاف: "سنبدأ بالدخول في مرحلة جديدة يوم 24 يونيو، هذا الانتخاب هو اختيار بين المدافعين عن الأهداف المسقبلية، والراغبين في العودة الى الوراء".

ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية الحالي مرشح "تحالف الشعب" (يضم أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى والدعوة الحرة)، و"مُحرّم إينجَه" مرشح حزب الشعب الجمهوري، و"دوغو برينجيك" رئيس حزب الوطن، ومرَال أقشَنر رئيسة "حزب إيي"، وصلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، و"تَمَل قره ملا أوغلو" رئيس حزب السعادة.