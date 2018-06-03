أردوغان: سأقف بنفسي في وجه كل من يحاول المساس بحقوق الأكراد

حذّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، من المساس بحقوق الأكراد.

جاء ذلك خلال خطاب جماهيري في ولاية "دياربكر" جنوب شرقي تركيا.

وأكّد الرئيس التركي أنه سيقف بنفسه في وجه جميع من يحاول المساس بحقوق الأكراد، مشددا أن الدولة التركية لن تسمح بتجاهل حقوق وحريات الشعب.

وأضاف: "لا تحاولوا البحث عن دولة للأكراد، لأن دولتهم هي الجمهورية التركية".

وأردف "ستبقى لغتنا التركية اللغة الرسمية للبلاد وقيمتها لا تختلف عن قيمة اللغة الكردية".

وأكد أردوغان أن الدولة لا تفرق في خدماتها للمواطنين بين الأتراك والأكراد أو أي عرق، مشيراً إلى أن تنظيم بي كا كا الإرهابي حاول ولا يزال يحاول إحداث وقيعة بين الدولة ومواطنيها الأكراد وأن الأكراد هم أكثر من تضرروا من بي كا كا الإرهابي.