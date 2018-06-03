ألمانيا تسمح لحزب الشعوب الديمقراطي التركي بتنظيم فعالية في برلين

سمحت السلطات الألمانية، لأنصار حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، بتنظيم فعالية في العاصمة برلين، اليوم الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه السلطات الألمانية، السماح للأحزاب السياسية التركية بتنظيم أي نشاطات تندرج في إطار استعداداتها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وشارك آلاف الأشخاص في الفعالية التي جرى تنظيمها في ساحة "أورانين" بمنطقة "كريزبيرغ".

وسمحت شرطة برلين للنائب السابق في الحزب الشعوب أحمد يلدريم، والرئيسة السابقة لبلدية جيزرة (بولاية شرناق جنوب شرق تركيا) "ليلى إمرت" بإلقاء كلمة أمام المشاركين.

وكانت الشرطة الألمانية، حذرت منظمي الفعالية، من رفع أعلام تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وصور زعيمها الإرهابي عبد الله أوجلان.

يشار أن البرلمان التركي أقر في 28 أبريل/نيسان الماضي، بأغلبية الأعضاء، مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران الجاري، بدلًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.