تشاوش أوغلو: تمت المصادقة على خارطة طريق منبج في لقائي مع بومبيو

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن لقاءه بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، كان ناجحاً، مؤكداً أن اللقاء حقق تقدماً على صعيد ملف "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، كما جرت المصادقة من الجانبين على خارطة الطريق المتعلقة بمدينة منبج.

وعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، لقاء هام بين تشاوش أوغلو وبومبيو بحثا خلاله ملفات هامة في العلاقات بين البلدين، وتحديداً خارطة الطريق المتعلقة بمصير مدينة منبج السورية المتفق عليها بين البلدين.

وعقد اللقاء، الذي استمر ساعة، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اللقاء: "حققنا تقدماً كبيراً فيما يتعلق بملف ب ي ك/ بي كا كا في اللقاء"، مؤكداً أن الجانبين صادقا على خريطة الطريق المتعلقة بمدينة منبج والتي تنص على خروج إرهابيي "ي ب ك" ووضع المدينة تحت إشراف القوات التركية والأمريكية بشكل مشترك.

ووصف تشاوش أوغلو اللقاء بأنه كان "ناجحاً ومثمراً" معرباً في الوقت نفسه عن توقعه "نتائج ملموسة".

وكان الوزير التركي قد ذكر على حسابه بموقع تويتر، بعد انتهاء اللقاء: "بحثنا مع بومبيو العلاقات التركية الأمريكية والأوضاع في سوريا وخاصة خريطة الطريق حول مدينة منبج إلى جانب الملفات الإقليمية".

وتطالب تركيا الولايات المتحدة بوقف الدعم الذي تقدمه لتنظيم ب ي د الإرهابي في سوريا، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج مسلحي التنظيم، إلى جانب تسليم فتح الله غولن زعيم تنظيم غولن الإرهابي المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.