بكر بوزداغ: تركيا قد تدخل منطقة قنديل في وقت لاحق

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تدخل منطقة قنديل، شمالي العراق، في وقت لاحق، وإن كل شيء أصبح ممكنًا في أي لحظة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوزداغ، عقب اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار بوزداغ إلى أن بلاده نفذت الكثير من العمليات ضد منطقة قنديل، معقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمال العراق.

وأضاف: "تركيا تحتفظ بحق تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق الإرهابيين والتهديدات الإرهابية، بما فيها قنديل، من الآن فصاعدًا. يمكن لتركيا أن تدخل قنديل أيضًا في وقت لاحق، فكل شيء أصبح ممكنًا في أي لحظة".

وأكد أن الإرهابيين والتهديدات الإرهابية وجميع مصادر الإرهاب هدف لتركيا أينما كانت.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمالي العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية في شمالي العراق بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردي

وحول وجود عناصر تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" في مدينة منبج شمالي سوريا، أوضح بوزداغ أن تركيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بخصوص تبني منهج حول إخراج تنظيمي "ب ي د" و"ي ب ك"، من المدينة.

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق من أجل رسم خريطة طريق بشأن إخراج إرهابيي (ي ب ك/ ب ي د) في إطار المنهج المذكور".

وأشار أن الطرفين وضعا تقييماً بخصوص تحديد المنهج وخريطة الطريق المذكورين، موضحًا أن جميع الخطوات ستنفذ في إطار التقييم بما في ذلك تحديد المنهج وخريطة الطريق وخروج الإرهابيين من منبج وكيفية ترسيخ القوات التركية والأمريكية الأمن في المدينة، والقضايا الأخرى.

ولفت متحدث الحكومة التركية إلى أن بلاده تأمل من حليفتها الولايات المتحدة الوفاء بما يقتضيه الاتفاق من تنفيذ للقرارات المتخذة في إطاره.

ويسيطر تنظيم "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وذراعه العسكري "ي ب ك" على معظم أجزاء محافظتي الحسكة والرقة وصولا إلى مدينة منبج بريف حلب.