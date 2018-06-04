تشاوش أوغلو: سيتم تطبيق خطة منبج في غضون ٦ أشهر

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الاثنين، وجود تاريخ محدد لتطبيق خريطة طريق منبج السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د" الإرهابي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق بأقل من 6 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها تشاوش أوغلو، عقب مباحثات أجراها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال إن "هناك تاريخا محددا بخصوص تطبيق خريطة طريق منبج، والأمر يتعلق بالخطوات المنفذة ميدانيًّا"، مضيفاً "نتحدث هنا عن مدة أقل من 6 أشهر".

وتابع: "سنعمل أولًا على معالم خريطة طريق من أجل إخراج (بي كا كا /ي ب ك) من منبج"، مؤكّدا تأمين عودة من اضطروا إلى مغادرة ديارهم تحت ضغط التنظيم الإرهابي إلى منازلهم بالمدينة.

وحول قضية تسليم الولايات المتحدة مقاتلات من طراز "إف-35" لأنقرة، قال تشاوش أوغلو: "عبرنا عن رفضنا لغة التهديد المستخدمة في الكونغرس الأمريكي بخصوص تسليم المقاتلة إف-35، وأكدنا أنها ليست بنّاءة".

وشدد الوزير على أن تسليم مقاتلات "إف-35" سيجري في 21 يونيو/ حزيران الجاري، كما كان مخططًا له من قبل، موضحًا أنه ليس هناك أي تغيير في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، نقل تشاوش أوغلو عن نظيره الأمريكي مايك بومبيو قوله إن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي"، يجري تحقيقات جدية حول المنظمة في الولايات المتحدة.