يلدريم: نحتاج إلى برلمان وقائد قويين بعد انتخابات 24 يونيو الجاري

دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الناخبين الأتراك إلى المساهمة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بحيث تسفر عن "برلمان وقائد قويين لعرقلة مخططات الشر".

وقال يلدريم، في كلمة له اليوم الاثنين، في حفل افتتاح مشاريع بيئية في أنقرة: "نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى برلمان وقائد قويين لعرقلة مخططات الشر التي تُحاك ضدّ منطقتنا".

وأكد رئيس الوزراء التركي على أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي ستجرى في 24 يونيو/ حزيران الجاري، خاصة وأنها ستكون الأولى بعد إقرار النظام الرئاسي.

وأشار أن دور البرلمان التركي سيزداد بعد الانتخابات لأنه سيقوم بالتشريع، في حين لن يكون بإمكان رئيس الجمهورية تقديم مشروع قانون بخلاف قانون الميزانية.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إنجة عن حزب الشعب الجمهوري، وصلاح الدين دميرطاش عن حزب الشعوب الديمقراطي، وتمل قَره مُلا أوغلو عن حزب السعادة، ودوغو برينجك عن حزب الوطن، ومرال أقشنر عن الحزب الجيد.