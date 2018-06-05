أردوغان: تركيا قصمت ظهر منظمة "بي كا كا" الإرهابية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن قوات بلاده ستدخل قضاء سنجار شمالي العراق إذا تطلب الأمر للقيام بما يلزم ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا".

جاء ذلك خلال كلمته أمام حشد من أنصار حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) بولاية "زونغولداق" شمالي تركيا، في إطار الحملة التي تسبق انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تشهدها البلاد 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضاف أردوغان أن عدد الإرهابيين (بي كا كا/ ب ي د) الذين تم تحييدهم مؤخرا في عملية عفرين شمالي سوريا، بلغ 4 آلاف و497، فيما تمكنت القوات التركية من تحييد 446 إرهابيا شمالي العراق و 443 آخرين في تركيا.

وشدد على أن بلاده قصمت ظهر منظمة "بي كا كا" الإرهابية من خلال عمليات ناجحة خلال العامين الماضيين، وبدأت باتخاذ الخطوات اللازمة لتجفيف مستنقعات الإرهاب الأخرى بعد "عفرين".

ولفت إلى أن تركيا عاقدة العزم على جعل "بي كا كا" تدفع ثمن كل قطرة دم أريقت من أبناء الشعب التركي.