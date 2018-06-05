مصطفى مسلم: على الأكراد دعم أردوغان

قال البروفيسور مصطفى مسلم، شقيق الزعيم السابق لتنظيم "ب ي د" الإرهابي صالح مسلم، إن على جميع الأكراد تأييد ودعم رجب طيب أردوغان، واصفاً إياه بـ "المسلم المؤمن الذي يفي بوعوده".

وجاءت تصريحات مسلم في أعقاب مشاركته بمأدبة إفطار بولاية ديار بكر، حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مصطفى مسلم: "أقول لجميع أخوتي الأكراد في تركيا وسوريا، إن هذه الدماء تراق سدى .. يكفي، إراقة الدماء ليست جائزة في الإسلام ولا في عرف الإنسانية".

وأضاف مسلم: "يجب أن لا نعطي الفرصة لأولئك الذين يريدون استخدامنا كقبضة السكين ونمتنع عن قتل إخوتنا المسلمين".

واعتبر الدكتور مسلم، أن "المسلمين فقط قادرون على إحقاق حقوق الأكراد، لذا علينا دعم المسلمين الذين يتسلمون مقاليد الحكم"، وأردف "الحقوق مثل حق التعبير والتعليم وافتتاح الجامعات ستنال على يد المسلمين إن شاء الله ... بالسلاح لا يمكن أن نصل إلى أي هدف"، وتابع "قبل 20 سنة لم يكن بمقدوركم أن تقولوا نحن أكراد، لم يكن باستطاعتكم التحدث باللغة الكردية في الأسواق .. لكن الشكر لله، بات الآن للأكراد قنوات تلفزيونية، وإن توحد المسلمون سينال الأكراد حقوقهم الأخرى في إطار هذا المشروع".

وأعرب البروفسور مسلم، عن قناعته بأن رجب طيب أردوغان سيفي بوعوده للأكراد "لأنه مسلم ومؤمن، والمؤمن يفي بوعوده. لذا على جميع الأكراد في هذه المرحلة أن يؤيدوا رجب طيب أردوغان".

الدكتور مصطفى مسلم يقيم منذ سنوات في تركيا، وأسس فيها جامعة "الزهراء"، وقبلها كان في السعودية.